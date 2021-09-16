Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр: обзор матча 16 сентября 2021
Ди Си Юнайтед
16.09.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 32 тур
3 : 0
Завершен
Чикаго Файр
9'
О. Камара (П)
35'
О. Камара (П)
44'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
86'
Замена
E. Collier
️️️️
L. Stojanovic
Замена
М. Найман
️️️️
Й. Рейна
79'
75'
Замена
S. Ivanov
️️️️
Ф. Герберс
58'
Замена
И. Алиседа
️️️️
W. Omsberg
58'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ч. Оффор
Замена
R. Ábila
️️️️
О. Камара
56'
Замена
Э. Флорес
️️️️
Ю. Грессель
56'
Желтая карточка
Ю. Грессель
53'
Замена
Ж. Мора
️️️️
К. Паредес
46'
Замена
️️️️
Д. Пинес
46'
ГОЛ! 3:0!
О. Камара
Пас отдал
Ю. Грессель
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Камара
35'
Желтая карточка
Д. Пинес
12'
11'
Желтая карточка
Ф. Герберс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Камара
9'
7'
Желтая карточка
К. Теран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
17
Пол Арриола
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
31
Энди Нахар
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
19
Эдисон Флорес
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
2-2-5
24
15
Бирнбаум
6
Канус
24
Грессель
8
Морено
9
Камара
31
Нахар
2
Пинес
30
Паредес
10
Рейна
3-1-2-4
1
3
29
Наварро
16
30
Хименес
10
Медран
21
Герберс
9
Оффор
10
22
Теран
4
Эспиноса
30
Паредес
5
Мора
5
Мора
30
Паредес
24
Грессель
19
Флорес
19
Флорес
24
Грессель
9
Камара
50
50
9
Камара
10
Рейна
44
Найман
44
Найман
10
Рейна
16
31
Алиседа
31
Алиседа
16
9
Оффор
9
Берич
9
Берич
9
Оффор
10
28
28
10
21
Герберс
91
91
21
Герберс
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Felipe Martins
ЦП
12
Drew Skundrich
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
Новости команд
Все
Ди Си Юнайтед
Чикаго Файр
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Мбаппе не покорился рекорд ЛЧ, принадлежащий Месси
5 ноября
2
Левандовски назвал своих фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»
23 октября
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
3 октября
Месси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+