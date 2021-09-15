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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Даллас
Нью-Йорк Сити - Даллас: обзор матча 15 сентября 2021
Нью-Йорк Сити
15.09.2021, среда, 02:30
США. МЛС, 32 тур
3 : 3
Завершен
Даллас
20'
М. Моралес
57'
Х. Медина
68'
Т. Магно
4'
Ж. Обриан
63'
Х. Феррейра
73'
Ж. Обриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Даллас
Замена
L. Barraza
️️️️
Х. Медина
90'
+5
Замена
G. Zelalem
️️️️
Н. Асеведо
81'
Замена
Хебер
️️️️
Т. Магно
81'
73'
ГОЛ! 3:3!
Ж. Обриан
Пас отдал
A. Ricaurte
72'
Замена
E. Munjoma
️️️️
Д. Че
72'
Замена
M. Hedges
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 3:2!
Т. Магно
Пас отдал
Г. Тораринссон
68'
Замена
М. Шано
️️️️
Д. Сэндс
68'
63'
ГОЛ! 2:2!
Х. Феррейра
Пас отдал
Р. Пепи
61'
Замена
С. Шен
️️️️
П. Помыкал
61'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Ф. Киньон
ГОЛ! 2:1!
Х. Медина
57'
56'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Б. Сервания
ГОЛ! 1:1!
М. Моралес
20'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Обриан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Таллес Магно
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Йорк Сити
25
Максим Шано
ЦЗ
29
Gedion Zelalem
ЦП
97
Хебер
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
3-4-3
1
Джонсон
3
6
Сэндс
18
Калленс
4
Тораринссон
28
Медина
10
Моралес
55
Паркс
18
Тажури
5
Асеведо
11
Магно
1-2-5
1
15
Мартинес
19
Помыкал
23
Сервания
77
Обриан
2
Че
91
Тафари
99
Твумаси
19
Киньон
6
Сэндс
25
Шано
25
Шано
6
Сэндс
5
Асеведо
29
29
5
Асеведо
11
Магно
97
Хебер
97
Хебер
11
Магно
28
Медина
13
13
28
Медина
15
Мартинес
2
2
15
Мартинес
23
Сервания
6
Акоста
6
Акоста
23
Сервания
19
Помыкал
17
Шен
17
Шен
19
Помыкал
2
Че
27
27
2
Че
19
Киньон
8
8
19
Киньон
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Даллас
2
Chris Gloster
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Freddy Vargas
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
2
Chris Gloster
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Freddy Vargas
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Даллас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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