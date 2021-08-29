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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 29 августа 2021
Лос-Анджелес
29.08.2021, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 29 тур
3 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
44'
К. Аранго (П)
58'
Б. Родригес
66'
Б. Родригес
20'
Д. Йовелич
64'
Д. Йовелич
86'
К. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
87'
Желтая карточка
К. Кабрал
86'
ГОЛ! 3:3!
К. Кабрал
84'
Замена
O. Fisher
️️️️
Джонатан
Замена
С. Ибеага
️️️️
К. Аранго
81'
76'
Желтая карточка
С. Кулибали
Замена
М. Фарфан
️️️️
Д. Паласиос
75'
74'
Замена
Э. Альварес
️️️️
С. Ллетгет
68'
Замена
С. Грандсир
️️️️
V. Vázquez
ГОЛ! 3:2!
Б. Родригес
66'
64'
Желтая карточка
Д. Йовелич
64'
ГОЛ! 2:2!
Д. Йовелич
ГОЛ! 2:1!
Б. Родригес
58'
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
Т. Блэкмон
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Аранго
44'
35'
Желтая карточка
Джонатан
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Йовелич
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
2-2-5
6
Паласиос
33
Блэкмон
15
Блессинг
20
Атуэста
3
Мурильо
7
Родригес
9
Росси
8
Сифуэнтес
5
Мбаке
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
22
Хямяляйнен
6
Джонатан
4
Кулибали
8
91
Кабрал
8
Ллетгет
22
Равелосон
17
Аранго
25
Ибеага
25
Ибеага
17
Аранго
6
Паласиос
3
Фарфан
3
Фарфан
6
Паласиос
33
Блэкмон
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
33
Блэкмон
8
7
Грандсир
7
Грандсир
8
6
Джонатан
91
91
6
Джонатан
8
Ллетгет
10
Альварес
10
Альварес
8
Ллетгет
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Pablo Sisniega
ВР
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
11
Ethan Zubak
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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