Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нэшвилл
Атланта Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 28 августа 2021
Атланта Юнайтед
28.08.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 29 тур
0 : 2
Завершен
Нэшвилл
45+2'
Д. Риос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нэшвилл
90'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Х. Мухтар
Замена
J. Damm
️️️️
Л. Араухо
85'
Замена
Р. Эрнандес
️️️️
Б. Леннон
85'
80'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
75'
Желтая карточка
T. Anunga
Замена
E. Lopez
️️️️
А. Сейдич
68'
Замена
М. Россетто
️️️️
А. Франко
68'
Желтая карточка
А. Сейдич
62'
59'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Д. Риос
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Д. Риос
Желтая карточка
Э. Барко
37'
26'
Желтая карточка
Д. Ловиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
15
Алан Франко
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
14
Даниэль Риос
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
1-1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
14
Сейдич
5
Барко
7
Араухо
11
Леннон
77
Мартинес
10
Морено
2
Белло
3-2-5
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
10
Мухтар
20
Годой
14
Риос
2
Джонстон
27
9
Сапонг
23
Вашингтон
11
Леннон
12
Эрнандес
12
Эрнандес
11
Леннон
7
Араухо
25
25
7
Араухо
15
Франко
5
Россетто
5
Россетто
15
Франко
14
Сейдич
32
32
14
Сейдич
10
Мухтар
19
Мьюил
19
Мьюил
10
Мухтар
14
Риос
11
Леаль
11
Леаль
14
Риос
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
5
Jack Maher
ЦФ
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
Новости команд
Все
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Алексей Миранчук высказался о выходе GTA 6
19 ноября
3
Миранчук оценил нового тренера «Локомотива»
18 ноября
Миранчук призвал российских игроков уезжать из страны
18 ноября
20
Романцев восхитился игроком сборной России: «Такие нужны стране»
18 ноября
3
Миранчук поднялся на 8-е место в списке лучших бомбардиров сборной России
18 ноября
2
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+