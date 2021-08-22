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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Даллас
Динамо Хьюстон - Даллас: обзор матча 22 августа 2021
Динамо Хьюстон
22.08.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 28 тур
2 : 2
Завершен
Даллас
25'
Ф. Пико (П)
73'
М. Вера
54'
Н. Тафари
59'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Даллас
Желтая карточка
Д. Керен
90'
+2
83'
Желтая карточка
M. Hedges
Желтая карточка
М. Уррути
82'
Замена
А. Ласситер
️️️️
А. Карраскилья
74'
ГОЛ! 2:2!
М. Вера
Пас отдал
Z. Valentin
73'
69'
Замена
M. Hedges
️️️️
Х. Мартинес
65'
Желтая карточка
Б. Акоста
59'
ГОЛ! 1:2!
Р. Пепи
Пас отдал
Х. Феррейра
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Тафари
46'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
F. Vargas
30'
Желтая карточка
С. Шен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Пико
25'
15'
Желтая карточка
Э. Серрильо
6'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
B.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Фафа Пико
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Брайан Акоста
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
4-3-3
35
Марич
3
15
Хадебе
21
Лундквист
26
Паркер
22
Пико
22
Вера
24
Керен
37
Уррути
8
Карраскилья
24
Дорси
2-2-1-5
1
Маурер
24
Холлингшид
5
6
Акоста
6
Серрильо
17
Шен
9
Пепи
99
Твумаси
91
Тафари
17
27
Феррейра
8
Карраскилья
7
Ласситер
7
Ласситер
8
Карраскилья
Мартинес
2
2
Мартинес
5
15
Мартинес
15
Мартинес
5
17
77
Обриан
77
Обриан
17
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Даллас
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
2
Джастин Че
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Даллас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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