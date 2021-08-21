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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе: обзор матча 21 августа 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
21.08.2021, суббота, 05:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Хосе
65'
V. Vázquez
52'
Ж. Эбобиссе
71'
Н. Хямяляйнен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
90'
+3
Замена
A. RÃos
️️️️
Жудсон
90'
+2
Замена
C. Wondolowski
️️️️
Э. Ремеди
Замена
Д. Уильямс
️️️️
С. Ллетгет
89'
86'
Желтая карточка
J. Marcinkowski
81'
Замена
П. Мари
️️️️
Х. Лопес
73'
Замена
C. Fierro
️️️️
S. Salinas
73'
Замена
C. Cowell
️️️️
L. Abecasis
71'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Н. Хямяляйнен
Желтая карточка
Джонатан
69'
ГОЛ! 1:1!
V. Vázquez
65'
Замена
Джонатан
️️️️
S. Kljestan
60'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Н. ДеПуй
60'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Э. Альварес
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Эбобиссе
41'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Желтая карточка
К. Кабрал
23'
11'
Желтая карточка
L. Abecasis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
19
Хавьер Лопес
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
7
Cade Cowell
ЦП
3
Поль Мари
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
1-5
31
Бонд
22
Хямяляйнен
8
Ллетгет
9
Йовелич
91
Кабрал
10
Альварес
16
2-4-5
0
15
Лопес
93
Жудсон
5
Ремеди
14
6
12
29
4
Бисон
19
Лопес
17
Эбобиссе
10
Альварес
7
Грандсир
7
Грандсир
10
Альварес
8
Ллетгет
33
Уильямс
33
Уильямс
8
Ллетгет
16
6
Джонатан
6
Джонатан
16
20
ДеПуй
8
8
20
ДеПуй
29
7
7
29
19
Лопес
3
Мари
3
Мари
19
Лопес
6
21
21
6
5
Ремеди
8
8
5
Ремеди
93
Жудсон
25
25
93
Жудсон
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
43
Adam Saldana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
43
Adam Saldana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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