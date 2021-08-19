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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Монреаль
Цинциннати - Монреаль: обзор матча 19 августа 2021
Цинциннати
19.08.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 27 тур
0 : 0
Завершен
Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Монреаль
Желтая карточка
Бреннер
90'
+4
Желтая карточка
Л. Акоста
89'
Замена
️️️️
Б. Васкес
85'
77'
Замена
️️️️
А. Струна
75'
Желтая карточка
Р. Камачо
Замена
️️️️
D. Valot F. + Royer
70'
68'
Желтая карточка
Р. Камачо
Желтая карточка
Р. Матаррита
62'
62'
Замена
️️️️
C. Bayiha
46'
Замена
️️️️
С. Пьетт
46'
Замена
️️️️
З. Бассонг
Желтая карточка
А. Крус
36'
26'
Желтая карточка
М. Шоньер
22'
Желтая карточка
E. Maciel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
55
Коди Кроппер
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Монреаль
5
Альяж Струна
ЦЗ
44
Rida Zouhir
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
2-1-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
22
Матаррита
5
7
4
32
Акоста
22
Барреаль
8
Крус
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
2
66
Шоньер
10
Михайлович
99
Торрес
2
Ваньяма
25
4
Камачо
2
Ватерман
14
0
0
9
Васкес
9
Васкес
5
Струна
5
Струна
6
Пьетт
6
Пьетт
22
Бассонг
22
Бассонг
27
27
Остались в запасе
Цинциннати
Монреаль
55
Коди Кроппер
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
44
Rida Zouhir
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
44
Rida Zouhir
ЦП
40
Jonathan Sirois
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Цинциннати - Монреаль
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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