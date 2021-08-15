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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз
Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 15 августа 2021
Монреаль
15.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 25 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
90+8'
В. Ваньяма (П)
45+5'
П. Климала (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Z. Brault Guillard
90'
+14
Замена
С. Пьетт
️️️️
Х. Торрес
90'
+13
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ваньяма
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
К. Мигел
90'
+5
Желтая карточка
К. Данкан
89'
Желтая карточка
Д. Йервуд
Замена
Б. Йонсен
️️️️
М. Шоньер
85'
Замена
M. Kizza
️️️️
А. Струна
85'
83'
Замена
D. Royer
️️️️
Фабио
76'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
67'
Замена
O. Fernandez
️️️️
К. Кларк
53'
Желтая карточка
A. Tarek
46'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Ш. Неалис
46'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Д. Толкин
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Климала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
90
Фабио
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
6
Самуэль Пьетт
ЦП
44
Rida Zouhir
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
2-5-3
1
Бреза
4
Миллер
5
Струна
2
66
Шоньер
10
Михайлович
99
Торрес
2
Ваньяма
4
Камачо
25
13
3-2-1-4
31
Мигел
15
Гутман
13
Неалис
3
3
Данкан
12
Эдвардс
54
9
Климала
8
Кларк
47
Толкин
90
Фабио
99
Торрес
6
Пьетт
6
Пьетт
99
Торрес
66
Шоньер
28
Йонсен
28
Йонсен
66
Шоньер
5
Струна
12
12
5
Струна
13
Неалис
23
Кассерес
23
Кассерес
13
Неалис
8
Кларк
22
22
8
Кларк
90
Фабио
77
77
90
Фабио
47
Толкин
16
Йервуд
16
Йервуд
47
Толкин
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
25
Клемент Диоп
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
44
Rida Zouhir
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
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