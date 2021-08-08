Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Орландо Сити
Цинциннати - Орландо Сити: обзор матча 08 августа 2021
Цинциннати
08.08.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 1
Завершен
Орландо Сити
42'
Бреннер
56'
Нани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Орландо Сити
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
J. Gyau
90'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
А. Крус
89'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
89'
84'
Желтая карточка
Д. ДеЗарт
83'
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Ж. Урсо
Замена
И. Атанга
️️️️
А. Барреаль
83'
77'
Желтая карточка
К. Мюллер
68'
Желтая карточка
Р. Шлегель
Замена
П. Тытонь
️️️️
K. Vermeer
65'
56'
ГОЛ! 1:1!
Нани
55'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
E. Más
55'
Замена
Руан
️️️️
К. Смит
55'
Замена
Нани
️️️️
Б. Мичел
Желтая карточка
Р. Матаррита
53'
44'
Замена
А. Переа
️️️️
О. Росель
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
Пас отдал
А. Барреаль
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
24
Кайл Смит
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
91
Бенжи Мичел
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Орландо Сити
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
30
David Loera
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
17
Нани
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
2-1-5
25
4
Хагглунд
22
Матаррита
5
36
20
Бреннер
7
22
Барреаль
8
Крус
4-2-5
6
Янссон
21
Шлегель
23
24
Смит
30
Урсо
10
Перейра
91
Мичел
13
Акинделе
8
Мюллер
16
Росель
31
Стайдухар
25
22
Тытонь
22
Тытонь
25
36
0
0
36
22
Барреаль
20
Атанга
20
Атанга
22
Барреаль
8
Крус
4
4
8
Крус
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
23
8
Моутинью
8
Моутинью
23
24
Смит
13
Руан
13
Руан
24
Смит
16
Росель
8
Переа
8
Переа
16
Росель
91
Мичел
17
Нани
17
Нани
91
Мичел
30
Урсо
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
30
Урсо
Остались в запасе
Цинциннати
Орландо Сити
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
30
David Loera
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
19
Edgar Castillo
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Остались в запасе
30
David Loera
ЦФ
99
Адам Гринвис
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Цинциннати - Орландо Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Орландо Сити
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Гризманн отреагировал на уход Роналду из сборной Португалии
17 ноября
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Клуб Миранчука разгромили в Кубке США
21 мая
1
«Интер Майами» вел 3:0 благодаря 906-му голу Месси, но проиграл «Орландо»
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+