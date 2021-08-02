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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр: обзор матча 02 августа 2021
Филадельфия Юнион
02.08.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 22 тур
1 : 1
Завершен
Чикаго Файр
36'
К. Вагнер
10'
П. Франковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
О. Мбайзо
89'
81'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
И. Алиседа
81'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Ф. Герберс
78'
Желтая карточка
Р. Берич
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
75'
Желтая карточка
Д. Эллиот
66'
64'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ч. Оффор
Замена
I.
️️️️
Л. Флеч
63'
41'
Желтая карточка
Ф. Герберс
ГОЛ! 1:1!
К. Вагнер
36'
34'
Красная карточка
W. Omsberg
Желтая карточка
Я. Глеснес
30'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Франковски
Пас отдал
Б. Секулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
0
Ilson
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-1-2-4
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
93
7
Бурк
18
Флеч
27
Вагнер
2-1-3-1-3
1
16
5
Кальво
30
Хименес
22
Пинеда
10
Медран
21
Герберс
19
Франковски
31
Алиседа
2
Секулич
9
Оффор
18
Флеч
0
0
18
Флеч
15
Мбайзо
7
МакГлинн
7
МакГлинн
15
Мбайзо
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
21
Герберс
3
3
21
Герберс
31
Алиседа
10
10
31
Алиседа
9
Оффор
9
Берич
9
Берич
9
Оффор
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Чикаго Файр
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
49
Мэтт Фриз
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Филадельфия Юнион - Чикаго Файр
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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