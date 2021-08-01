Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Колорадо
Остин - Колорадо: обзор матча 01 августа 2021
Остин
01.08.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 22 тур
0 : 1
Завершен
Колорадо
29'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Колорадо
Желтая карточка
A. Stanley
90'
+5
Замена
K. Manneh
️️️️
C. Dominguez
90'
+2
Замена
A. Stanley
️️️️
H. Jimenez
79'
Замена
N. Lima
️️️️
Ж. Колманич
79'
72'
Замена
Н. Мескида
️️️️
А. Синъясики
71'
Замена
D. Moor
️️️️
S. Beitashour
Замена
Д. Галлахер
️️️️
M. Perez
61'
59'
Замена
S. Anderson
️️️️
Б. Галван
Замена
Д. Страуд
️️️️
Р. Редес
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Синъясики
Желтая карточка
Кристиан
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
17
Джон Галлахер
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
12
Кортне Форд
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
2-2-5
1
5
18
Касканте
68
Кристиан
4
Ринг
2
23
Колманич
17
Редес
8
Почеттино
10
2-3-5
5
Абубакар
2
19
17
Бассетт
11
Синъясики
33
7
Барриос
16
Галван
32
23
Ярброу
23
Колманич
24
24
23
Колманич
2
17
Галлахер
17
Галлахер
2
10
31
31
10
17
Редес
8
Страуд
8
Страуд
17
Редес
16
4
4
16
33
3
3
33
11
Синъясики
20
Мескида
20
Мескида
11
Синъясики
16
Галван
22
22
16
Галван
Остались в запасе
Остин
Колорадо
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Остин - Колорадо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
Все
Остин
Колорадо
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+