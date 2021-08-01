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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Ди Си Юнайтед
Цинциннати - Ди Си Юнайтед: обзор матча 01 августа 2021
Цинциннати
01.08.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Ди Си Юнайтед
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Барреаль
86'
85'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Ю. Грессель
76'
Замена
Э. Сорга
️️️️
Й. Рейна
75'
Замена
Y. Asad
️️️️
К. Паредес
72'
Желтая карточка
Й. Рейна
Желтая карточка
Н. Хагглунд
64'
Желтая карточка
Л. Акоста
60'
55'
Замена
F. Martins
️️️️
D. Skundrich
52'
Красная карточка
М. Найман
41'
Желтая карточка
Ж. Мора
Желтая карточка
J. Gyau
36'
15'
Желтая карточка
Х. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
2-1-5
25
22
Матаррита
4
Хагглунд
5
22
Барреаль
4
Валлесилья
8
Крус
7
20
Бреннер
2-2-5
24
15
Бирнбаум
5
Мора
24
Грессель
8
Морено
93
12
10
Рейна
30
Паредес
44
Найман
22
Барреаль
9
Васкес
9
Васкес
22
Барреаль
24
Грессель
3
3
24
Грессель
30
Паредес
27
27
30
Паредес
12
8
8
12
10
Рейна
9
Сорга
9
Сорга
10
Рейна
Остались в запасе
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
13
Frederic Brillant
ЦЗ
21
Jon Kempin
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
Остались в запасе
13
Frederic Brillant
ЦЗ
21
Jon Kempin
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Цинциннати - Ди Си Юнайтед
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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