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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Орландо Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 31 июля 2021
Орландо Сити
31.07.2021, суббота, 03:00
США. МЛС, 21 тур
3 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
43'
К. Смит
79'
С. ван дер Ватер
87'
Нани
1'
Д. Мартинес
66'
М. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
М. Перейра
90'
+1
Замена
Ж. Урсо
️️️️
Нани
90'
ГОЛ! 3:2!
Нани
Пас отдал
С. ван дер Ватер
87'
86'
Желтая карточка
С. Соса
Замена
E. Más
️️️️
К. Смит
84'
84'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
E. Lopez
83'
Замена
E. Torres
️️️️
Д. Мартинес
ГОЛ! 2:2!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Б. Мичел
79'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
К. Мюллер
74'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
О. Росель
74'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Морено
Пас отдал
A. Walkes
Желтая карточка
А. Переа
64'
60'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Б. Леннон
ГОЛ! 1:1!
К. Смит
Пас отдал
Нани
43'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Б. Леннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
8
Андрес Переа
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
17
Нани
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
0
A. Walkes
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
23
Emmanuel Más
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Атланта Юнайтед
14
Амар Сейдич
ЦП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
4-2-5
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
3
Карлос
8
Переа
10
Перейра
8
Мюллер
16
Росель
17
Нани
91
Мичел
31
Стайдухар
2-5
1
12
Эрнандес
33
5
Россетто
15
Франко
5
Соса
32
10
Морено
24
Смит
23
23
24
Смит
17
Нани
30
Урсо
30
Урсо
17
Нани
10
Перейра
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
10
Перейра
16
Росель
13
Акинделе
13
Акинделе
16
Росель
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
11
Леннон
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
11
Леннон
77
Мартинес
31
31
77
Мартинес
32
16
Вольфф
16
Вольфф
32
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
40
Брэндон Остин
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
14
Амар Сейдич
ЦП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Остались в запасе
14
Амар Сейдич
ЦП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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