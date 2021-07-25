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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Цинциннати
Нэшвилл - Цинциннати: обзор матча 25 июля 2021
Нэшвилл
25.07.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 20 тур
3 : 0
Завершен
Цинциннати
13'
С. Джей Сапонг
35'
Р. Леаль
57'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Цинциннати
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Д. МакКарти
90'
Замена
A. Danladi
️️️️
Х. Мухтар
90'
Желтая карточка
Х. Мухтар
84'
Замена
А. Мьюил
️️️️
T. Anunga
82'
81'
Желтая карточка
G. Cameron
69'
Замена
K. Mokotjo
️️️️
H. Medunjanin
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
68'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
68'
63'
Замена
Б. Васкес
️️️️
К. Станко
ГОЛ! 3:0!
С. Джей Сапонг
57'
46'
Замена
И. Атанга
️️️️
А. Барреаль
46'
Замена
Н. Хагглунд
️️️️
Г. Валлесилья
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Д. Неалис
46'
38'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
ГОЛ! 2:0!
Р. Леаль
Пас отдал
С. Джей Сапонг
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
Х. Мухтар
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Geoff Cameron
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
19
Алекс Мьюил
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
3-3-4
1
3
4
15
Миллер
10
Мухтар
13
МакКарти
11
Леаль
9
Сапонг
12
Неалис
27
23
Вашингтон
2-5
25
5
27
Станко
19
7
22
Барреаль
4
32
Акоста
27
19
Мьюил
19
Мьюил
27
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
12
Неалис
22
22
12
Неалис
13
МакКарти
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
13
МакКарти
10
Мухтар
99
99
10
Мухтар
4
Валлесилья
4
Хагглунд
4
Хагглунд
4
Валлесилья
4
12
12
4
27
Станко
9
Васкес
9
Васкес
27
Станко
22
Барреаль
20
Атанга
20
Атанга
22
Барреаль
Остались в запасе
Нэшвилл
Цинциннати
35
Bryan Meredith
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нэшвилл - Цинциннати
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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