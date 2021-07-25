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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Портленд
Миннесота Юнайтед - Портленд: обзор матча 25 июля 2021
Миннесота Юнайтед
25.07.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 19 тур
2 : 1
Завершен
Портленд
74'
Ч. Гаспер
85'
Р. Лод
10'
Ф. Мора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Портленд
Желтая карточка
Х. Дотсон
90'
+4
87'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Ф. Мора
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Э. Рейносо
87'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лод
Пас отдал
Э. Рейносо
85'
82'
Замена
С. Бланко
️️️️
Й. Чара
ГОЛ! 1:1!
Ч. Гаспер
Пас отдал
Х. Дотсон
74'
Замена
J. Agudelo
️️️️
А. Эну
65'
65'
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
Д. Асприлья
65'
Замена
Р. Самбрано
️️️️
К. Паредес
Замена
E. Finlay
️️️️
N. Hansen
57'
46'
Замена
D. Valeri
️️️️
М. Лориа
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мора
Пас отдал
Д. Асприлья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
3-3-4
21
18
Дибасси
20
77
Гаспер
20
Трапп
31
Дотсон
17
Лод
23
Эну
10
Рейносо
12
44
2-2-1-5
31
Ивачич
33
Мабиала
13
Жупарич
8
Паредес
21
Чара
8
Чара
99
Мора
27
Асприлья
44
Лориа
2
ван Ранкин
28
Бонилья
12
13
13
12
10
Рейносо
21
Грегуш
21
Грегуш
10
Рейносо
23
Эну
0
0
23
Эну
99
Мора
28
Туилома
28
Туилома
99
Мора
44
Лориа
8
8
44
Лориа
8
Паредес
26
Самбрано
26
Самбрано
8
Паредес
8
Чара
29
Бланко
29
Бланко
8
Чара
27
Асприлья
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
27
Асприлья
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Портленд
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
12
Стив Кларк
ВР
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Портленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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Портленд
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