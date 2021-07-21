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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон: обзор матча 21 июля 2021
Ванкувер Уайткепс
21.07.2021, среда, 05:00
США. МЛС, 19 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
Замена
P. Metcalfe
️️️️
М. Бальдисимо
85'
Желтая карточка
А. Кайо
83'
83'
Желтая карточка
Ф. Пико
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
73'
Замена
А. Кайо
️️️️
Р. Тейберт
62'
59'
Замена
Кинтеро
️️️️
Д. Джонс
58'
Замена
М. Родригес
️️️️
А. Лундквист
56'
Желтая карточка
С. Джанкуа
42'
Желтая карточка
Т. Хадебе
Желтая карточка
A. Rose
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
2
Джейк Нервински
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Ванкувер Уайткепс
8
Александре Кайо
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
5
55
Бальдисимо
24
Уайт
11
Дажоме
31
Тейберт
12
Бикел
4-2-4
35
Марич
26
Паркер
21
Лундквист
15
Хадебе
3
22
Вера
22
Пико
20
Джонс
15
29
Джанкуа
37
Уррути
31
Тейберт
8
Кайо
8
Кайо
31
Тейберт
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
55
Бальдисимо
26
26
55
Бальдисимо
21
Лундквист
8
Родригес
8
Родригес
21
Лундквист
20
Джонс
25
Кинтеро
25
Кинтеро
20
Джонс
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
12
Evan Newton
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Динамо Хьюстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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