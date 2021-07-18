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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Цинциннати
Монреаль - Цинциннати: обзор матча 18 июля 2021
Монреаль
18.07.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 17 тур
5 : 4
Завершен
Цинциннати
21'
M. Toye
34'
Х. Торрес
72'
M. Toye (П)
75'
A. Hamdi
87'
A. Hamdi
6'
H. Medunjanin
14'
Бреннер
42'
Г. Валлесилья
46'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Цинциннати
Замена
Б. Йонсен
️️️️
M. Toye
90'
+4
Замена
C. Bayiha
️️️️
Х. Торрес
90'
+4
90'
+2
Замена
И. Атанга
️️️️
Т. Петтерссон
Желтая карточка
Z. Brault Guillard
90'
ГОЛ! 5:4!
A. Hamdi
87'
84'
Желтая карточка
Л. Акоста
76'
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Барреаль
ГОЛ! 4:4!
A. Hamdi
75'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
M. Toye
72'
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
М. Шоньер
72'
67'
Желтая карточка
K. Vermeer
Замена
A. Hamdi
️️️️
E. Maciel
57'
46'
ГОЛ! 2:4!
Бреннер
45'
+1
Желтая карточка
Бреннер
42'
ГОЛ! 2:3!
Г. Валлесилья
Желтая карточка
Ж. Ватерман
41'
ГОЛ! 2:2!
Х. Торрес
34'
31'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
28'
Желтая карточка
Y. Kubo
ГОЛ! 1:2!
M. Toye
Пас отдал
Л. Лаппалайнен
21'
14'
ГОЛ! 0:2!
Бреннер
6'
ГОЛ! 0:1!
H. Medunjanin
Пас отдал
Л. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
30
Beckham Sunderland
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2-5-1-2
41
Пантемис
2
Ватерман
4
Камачо
66
Шоньер
2
Ваньяма
10
Михайлович
99
Торрес
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
13
25
3-1-1-5
25
4
Валлесилья
4
Хагглунд
24
Петтерссон
32
Акоста
22
Барреаль
20
Бреннер
36
7
4
19
99
Торрес
27
27
99
Торрес
25
14
14
25
66
Шоньер
2
2
66
Шоньер
13
28
Йонсен
28
Йонсен
13
24
Петтерссон
20
Атанга
20
Атанга
24
Петтерссон
22
Барреаль
9
Васкес
9
Васкес
22
Барреаль
Остались в запасе
Монреаль
Цинциннати
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
Главный тренер
Вилфрид Нанси
30
Beckham Sunderland
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
Остались в запасе
30
Beckham Sunderland
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Монреаль - Цинциннати
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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