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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Атланта Юнайтед
Нэшвилл - Атланта Юнайтед: обзор матча 09 июля 2021
Нэшвилл
09.07.2021, пятница, 03:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 2
Завершен
Атланта Юнайтед
14'
J. Anibaba
49'
Х. Мухтар (П)
5'
A. Walkes
59'
J. Conway
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
Д. МакКарти
89'
88'
Замена
M. Ambrose
️️️️
Т. Вольфф
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
82'
Замена
A. Danladi
️️️️
J. Maher
82'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
А. Мьюил
81'
74'
Красная карточка
Д. Малрейни
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
72'
67'
Желтая карточка
М. Морено
59'
ГОЛ! 2:2!
J. Conway
Пас отдал
М. Морено
53'
Замена
J. Conway
️️️️
E. Torres
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Мухтар
49'
47'
Желтая карточка
E. Torres
44'
Желтая карточка
С. Соса
39'
Желтая карточка
Т. Вольфф
Желтая карточка
Р. Леаль
28'
23'
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
М. Адамс
ГОЛ! 1:1!
J. Anibaba
Пас отдал
Х. Мухтар
14'
5'
ГОЛ! 0:1!
A. Walkes
Пас отдал
Д. Малрейни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
47
Мо Адамс
ЦП
10
Марселино Морено
АП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
11
Джейк Малрейни
ПВ
23
Мачоп Чол
ПВ
3
Alex De John
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Атланта Юнайтед
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
3-4-3
1
2
Ловиц
4
3
10
Мухтар
11
Леаль
19
Мьюил
13
МакКарти
9
Сапонг
27
5
1-1-1-3-4
1
11
Леннон
5
Соса
47
Адамс
23
Чол
10
Морено
11
Малрейни
31
0
3
16
Вольфф
19
Мьюил
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
19
Мьюил
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
5
99
99
5
47
Адамс
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
47
Адамс
31
36
36
31
16
Вольфф
33
33
16
Вольфф
Остались в запасе
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
22
Matt LaGrassa
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
18
Ben Lundgaard
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
22
Matt LaGrassa
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Нэшвилл - Атланта Юнайтед
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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