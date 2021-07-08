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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Миннесота Юнайтед
Колорадо - Миннесота Юнайтед: обзор матча 08 июля 2021
Колорадо
08.07.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 16 тур
2 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
45'
Б. Галван
81'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Миннесота Юнайтед
90'
+2
Замена
J. Hayes
️️️️
D. Taylor
Замена
C. Warner
️️️️
К. Бассетт
90'
86'
Красная карточка
R. Ábila
Желтая карточка
Д. Уилсон
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Синъясики
Пас отдал
К. Акоста
81'
Замена
D. Moor
️️️️
Н. Мескида
80'
77'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
О. Алонсо
76'
Замена
E. Finlay
️️️️
Ф. Фрагапане
76'
Замена
N. Hansen
️️️️
Р. Лод
Замена
N. Benezet
️️️️
Б. Галван
67'
Замена
А. Синъясики
️️️️
М. Барриос
67'
65'
Замена
R. Ábila
️️️️
А. Эну
Желтая карточка
Б. Галван
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Б. Галван
Пас отдал
Д. Рубио
45'
Желтая карточка
К. Бассетт
36'
36'
Желтая карточка
О. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
17
Робин Лод
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
19
Jeremy Kelly
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
4-3-1-2
23
Ярброу
6
Трасти
5
Абубакар
27
Уилсон
2
20
Мескида
3
Акоста
17
Бассетт
16
Галван
11
Рубио
7
Барриос
2-4-1-3
21
77
Гаспер
22
Райтала
17
Лод
21
Грегуш
6
Алонсо
7
Фрагапане
10
Рейносо
23
Эну
27
44
17
Бассетт
32
32
17
Бассетт
16
Галван
99
99
16
Галван
20
Мескида
3
3
20
Мескида
7
Барриос
11
Синъясики
11
Синъясики
7
Барриос
23
Эну
50
50
23
Эну
27
15
15
27
7
Фрагапане
13
13
7
Фрагапане
6
Алонсо
31
Дотсон
31
Дотсон
6
Алонсо
17
Лод
12
12
17
Лод
Остались в запасе
Колорадо
Миннесота Юнайтед
19
Jeremy Kelly
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
12
Кортне Форд
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
19
Jack Price
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
24
Justin McMaster
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
20
Вил Трапп
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
19
Jeremy Kelly
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
12
Кортне Форд
ЦЗ
1
Clint Irwin
ВР
19
Jack Price
ЦП
Остались в запасе
24
Justin McMaster
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
20
Вил Трапп
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Колорадо - Миннесота Юнайтед
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
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