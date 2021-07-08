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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес
Остин - Лос-Анджелес: обзор матча 08 июля 2021
Остин
08.07.2021, четверг, 04:00
США. МЛС, 16 тур
0 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
39'
Х. Сифуэнтес
89'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Лос-Анджелес
90'
+6
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Х. Сифуэнтес
Замена
A. Stanley
️️️️
M. Besler
90'
89'
ГОЛ! 0:2!
Д. Росси
Пас отдал
К. Вела
85'
Желтая карточка
Х. Мурильо
83'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Л. Блессинг
73'
Замена
Т. Блэкмон
️️️️
Р. Эдвардс
70'
Желтая карточка
М. Фарфан
Замена
M. Perez
️️️️
K. Manneh
67'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Страуд
67'
Желтая карточка
Ж. Колманич
45'
+2
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сифуэнтес
Желтая карточка
Х. Касканте
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
7
Даниэль Перейра
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
4
Aedan Stanley
ЦФ
34
William Pulisic
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Мбаке
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Cal Jennings
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
3-3-1-3
1
23
Колманич
5
18
Касканте
7
Перейра
4
Ринг
68
Кристиан
8
Страуд
31
10
16
4-3-4
33
Мун-Хван
3
Фарфан
4
Сегура
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
15
Блессинг
10
Вела
9
Росси
44
Эдвардс
30
5
4
4
5
8
Страуд
17
Редес
17
Редес
8
Страуд
31
2
2
31
44
Эдвардс
33
Блэкмон
33
Блэкмон
44
Эдвардс
15
Блессинг
45
Гинелла
45
Гинелла
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
21
Бэйрд
21
Бэйрд
8
Сифуэнтес
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес
34
William Pulisic
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
26
Cal Jennings
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦП
5
Мбаке
ЦЗ
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
34
William Pulisic
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Остались в запасе
26
Cal Jennings
ЦФ
24
Álvaro Quezada
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦП
5
Мбаке
ЦЗ
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Q2
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