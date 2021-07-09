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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион: обзор матча 09 июля 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
09.07.2021, пятница, 03:00
США. МЛС, 16 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
60'
П. Климала (П)
85'
С. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
90'
+7
Желтая карточка
Х. Монтейру
Желтая карточка
К. Данкан
90'
+7
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
88'
Замена
J. Pendant
️️️️
Д. Толкин
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Сантос
Пас отдал
О. Мбайзо
Замена
O. Fernandez
️️️️
В. Кармона
79'
Замена
M. Egbo
️️️️
A. Tarek
78'
73'
Замена
С. Сантос
️️️️
Л. Флеч
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Климала
60'
59'
Замена
Д. Бендик
️️️️
Д. Газдаг
57'
Красная карточка
М. Фриз
Замена
Ф. Амайя
️️️️
Д. Йервуд
52'
Желтая карточка
Д. Йервуд
45'
+2
42'
Желтая карточка
О. Мбайзо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
16
Викельман Кармона
АП
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
7
J. Pendant
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
7
Джек МакГлинн
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-3-1-2
31
Мигел
47
Толкин
12
Эдвардс
3
3
Данкан
16
Йервуд
23
Кассерес
54
16
Кармона
9
Климала
90
Фабио
4-2-3-1
49
Фриз
5
Глеснес
15
Мбайзо
3
Эллиот
27
Вагнер
18
Флеч
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
35
Монтейру
93
47
Толкин
7
7
47
Толкин
3
18
18
3
16
Йервуд
25
Амайя
25
Амайя
16
Йервуд
16
Кармона
22
22
16
Кармона
9
Климала
16
16
9
Климала
16
Газдаг
17
Бендик
17
Бендик
16
Газдаг
18
Флеч
19
Сантос
19
Сантос
18
Флеч
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Филадельфия Юнион
17
Кэмерон Харпер
ПВ
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
10
Пакстен Ааронсон
АП
33
Куинн Салливан
АП
26
Натан Харриел
ПЗ
78
Aurelien Collin
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦП
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
Остались в запасе
10
Пакстен Ааронсон
АП
33
Куинн Салливан
АП
26
Натан Харриел
ПЗ
78
Aurelien Collin
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦП
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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