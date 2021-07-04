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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 04 июля 2021
Коламбус
04.07.2021, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 14 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
39'
Г. Зардес
69'
Э. Фаррелл (АГ)
13'
Т. Бьюкенан
30'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
П. Сантуш
79'
78'
Замена
А. Букса
️️️️
Г. Боу
78'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
Т. Бьюкенан
78'
Замена
В. Каптум
️️️️
M.
Желтая карточка
Д. Менса
75'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Э. Фаррелл
69'
Желтая карточка
D. Nagbe
68'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
64'
64'
Замена
T.
️️️️
T. McNamara
Замена
А. Мэцан
️️️️
Л. Диас
63'
53'
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
W. Francis
️️️️
М. Валенсуэла
43'
ГОЛ! 1:2!
Г. Зардес
Пас отдал
Х. Аффул
39'
30'
ГОЛ! 0:2!
Г. Боу
Пас отдал
Т. Бьюкенан
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
13
Maciel
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
3-4-1-2
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
16
Валенсуэла
14
10
Зелараян
7
Сантуш
6
11
Диас
9
Зардес
3
4-4-2
30
Тернер
88
Фаррелл
5
Бай
22
24
Джонс
8
Полстер
17
Бьюкенан
7
Боу
10
Хиль
26
13
16
Валенсуэла
14
14
16
Валенсуэла
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
11
Диас
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Диас
13
6
Каптум
6
Каптум
13
26
12
12
26
17
Бьюкенан
9
Траустасон
9
Траустасон
17
Бьюкенан
7
Боу
16
Букса
16
Букса
7
Боу
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн
27
Мигел Берри
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
8
Джон Белл
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
27
Мигел Берри
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
Остались в запасе
8
Джон Белл
ЦЗ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Коламбус - Нью-Инглэнд Революшн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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Коламбус
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