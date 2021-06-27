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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Миннесота Юнайтед
Портленд - Миннесота Юнайтед: обзор матча 27 июня 2021
Портленд
27.06.2021, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 14 тур
0 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
2'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Миннесота Юнайтед
90'
Замена
О. Алонсо
️️️️
Э. Рейносо
90'
Замена
B. Kallman
️️️️
Ф. Фрагапане
86'
Замена
J. Agudelo
️️️️
А. Эну
85'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Замена
Б. Бодили
️️️️
D. Valeri
82'
Замена
Д. Фочив
️️️️
Б. Туилома
81'
74'
Желтая карточка
Х. Дотсон
Желтая карточка
Д. Чара
70'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Р. Самбрано
67'
60'
Замена
E. Finlay
️️️️
N. Hansen
Желтая карточка
К. Браво
15'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Эну
Пас отдал
Ф. Фрагапане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
12
Niko Hansen
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
31
Альяж Ивачич
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
20
Джордж Фочив
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Ethan Finlay
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
3-2-4-1
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
28
Туилома
26
Браво
2
ван Ранкин
26
Самбрано
21
Чара
19
Уильямсон
8
17
Эбобиссе
4-3-1-2
21
77
Гаспер
18
Дибасси
15
Боксолл
20
20
Трапп
31
Дотсон
7
Фрагапане
10
Рейносо
23
Эну
12
8
98
Бодили
98
Бодили
8
28
Туилома
20
Фочив
20
Фочив
28
Туилома
26
Самбрано
27
Асприлья
27
Асприлья
26
Самбрано
7
Фрагапане
44
44
7
Фрагапане
12
13
13
12
10
Рейносо
6
Алонсо
6
Алонсо
10
Рейносо
23
Эну
0
0
23
Эну
Остались в запасе
Портленд
Миннесота Юнайтед
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
Главный тренер
Джованни Саварезе
27
D.J. Taylor
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
31
Альяж Ивачич
ВР
Остались в запасе
27
D.J. Taylor
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Портленд - Миннесота Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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