Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 27 июня 2021
Сан-Хосе
27.06.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 14 тур
1 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
83'
C. Cowell
11'
Чичарито
51'
Чичарито
70'
Ф. Юнгвирт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
Х. Лопес
90'
Замена
B. Kikanovic
️️️️
П. Мари
85'
Замена
A. RÃos
️️️️
Ф. Юнгвирт
85'
ГОЛ! 1:3!
C. Cowell
Пас отдал
Х. Лопес
83'
72'
Замена
E. Zubak
️️️️
Чичарито
70'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Ф. Юнгвирт
68'
Замена
A. Saldana
️️️️
Джонатан
Желтая карточка
Э. Ремеди
66'
64'
Замена
C. Dunbar
️️️️
С. Грандсир
64'
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Ллетгет
59'
Желтая карточка
Д. Бонд
Замена
C. Cowell
️️️️
Жудсон
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
К. Кабрал
11'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Пас отдал
С. Грандсир
Желтая карточка
Жудсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
93
Жудсон
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
5
Натан
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
18
Джонатан Перес
ЛВ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
3-5-1-2
26
Юнгвирт
0
3
Мари
6
7
Эспиноса
5
Ремеди
14
93
Жудсон
19
Лопес
8
12
4-2-3-1
31
Бонд
22
Араухо
20
ДеПуй
4
4
Кулибали
8
Ллетгет
6
Джонатан
7
Грандсир
10
Альварес
91
Кабрал
14
Чичарито
3
Мари
28
28
3
Мари
93
Жудсон
7
7
93
Жудсон
26
Юнгвирт
25
25
26
Юнгвирт
6
Джонатан
43
43
6
Джонатан
8
Ллетгет
16
16
8
Ллетгет
14
Чичарито
11
11
14
Чичарито
7
Грандсир
70
70
7
Грандсир
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
5
Натан
ЦЗ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЛВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
5
Натан
ЦЗ
17
Daniel Vega
ВР
22
Tommy Thompson
ЦЗ
Остались в запасе
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЛВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
PayPal Парк
Новости команд
Все
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+