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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
Сиэтл - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 27 июня 2021
Сиэтл
27.06.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 14 тур
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
40'
Р. Руидиас
70'
J. Medranda
49'
К. Дажоме
55'
Л. Каваллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
89'
Желтая карточка
М. Крепо
Замена
К. Роу
️️️️
А. Рольдан
85'
84'
Замена
Б. Уайт
️️️️
К. Дажоме
84'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Тейберт
81'
Замена
P. Metcalfe
️️️️
М. Бальдисимо
73'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Д. Кайседо
73'
Замена
Р. Веселинович
️️️️
A. Rose
ГОЛ! 2:2!
J. Medranda
Пас отдал
F. Montero
70'
Замена
J. Medranda
️️️️
A. Cissoko
68'
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
61'
Замена
Д. Лейва
️️️️
Д. Атенсио
61'
55'
ГОЛ! 1:2!
Л. Каваллини
Пас отдал
К. Дажоме
49'
ГОЛ! 1:1!
К. Дажоме
Пас отдал
А. Кайо
45'
+4
Желтая карточка
А. Кайо
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Б. Смит
40'
22'
Желтая карточка
Л. Каваллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
Жаниу Бикел
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
12
Evan Newton
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
3-1-3-3
30
14
Смит
40
28
Гомес Андраде
12
Атенсио
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
9
Руидиас
29
92
1-1-3-2-3
71
Крепо
4
Гутьеррес
55
Бальдисимо
12
Бикел
31
Тейберт
8
Кайо
25
Кайседо
11
Дажоме
4
15
9
Каваллини
29
12
12
29
92
94
94
92
16
Рольдан
22
Роу
22
Роу
16
Рольдан
12
Атенсио
6
Лейва
6
Лейва
12
Атенсио
15
4
Веселинович
4
Веселинович
15
55
Бальдисимо
26
26
55
Бальдисимо
25
Кайседо
24
Овусу
24
Овусу
25
Кайседо
31
Тейберт
21
Рапозо
21
Рапозо
31
Тейберт
11
Дажоме
24
Уайт
24
Уайт
11
Дажоме
Остались в запасе
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
Главный тренер
Брайан Шметцер
12
Evan Newton
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Сиэтл - Ванкувер Уайткепс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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