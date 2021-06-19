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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл
Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл: обзор матча 19 июня 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
19.06.2021, суббота, 03:00
США. МЛС, 10 тур
2 : 0
Завершен
Нэшвилл
37'
Фабио
56'
К. Данкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл
84'
Замена
H. Bwana
️️️️
Х. Мухтар
Замена
A. Tarek
️️️️
А. Рейес
83'
Замена
В. Кармона
️️️️
Ф. Амайя
83'
77'
Замена
A. Danladi
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
T. Barlow
️️️️
Фабио
75'
Желтая карточка
К. Данкан
71'
63'
Замена
I. Donasiyano
️️️️
M. LaGrassa
63'
Замена
J. Anibaba
️️️️
У. Циммерман
63'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
Желтая карточка
П. Климала
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Данкан
Пас отдал
К. Кларк
56'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Т. Эдвардс
51'
ГОЛ! 1:0!
Фабио
Пас отдал
П. Климала
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
АП
90
Фабио
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
16
Викельман Кармона
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
7
J. Pendant
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
4-3-1-2
31
Мигел
47
Толкин
12
Эдвардс
13
Неалис
3
Данкан
15
Рейес
54
25
Амайя
8
Кларк
9
Климала
90
Фабио
4-4-2
1
2
Джонстон
4
25
Циммерман
2
Ловиц
13
МакКарти
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
22
9
Сапонг
12
Эдвардс
16
Йервуд
16
Йервуд
12
Эдвардс
25
Амайя
16
Кармона
16
Кармона
25
Амайя
15
Рейес
3
3
15
Рейес
90
Фабио
16
16
90
Фабио
22
3
3
22
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
10
Мухтар
70
70
10
Мухтар
25
Циммерман
3
3
25
Циммерман
9
Сапонг
99
99
9
Сапонг
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нэшвилл
7
J. Pendant
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ПВ
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
7
J. Pendant
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ПВ
18
Ryan Meara
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
Остались в запасе
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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