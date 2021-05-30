Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
Канзаc Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 30 мая 2021
Канзаc Сити
30.05.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 10 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
51'
Д. Бусио
61'
А. Пулидо (П)
65'
Г. Кинда
13'
М. Вера
90+4'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
М. Уррути
Желтая карточка
G. Zusi
90'
+1
82'
Желтая карточка
B. GarcÃa
80'
Замена
M. Bajamich
️️️️
М. Вера
Замена
R. Walter
️️️️
Р. Эспиноза
77'
Замена
Д. Расселл
️️️️
K. Shelton
74'
67'
Замена
Д. Керен
️️️️
Д. Джонс
67'
Замена
А. Ласситер
️️️️
М. Родригес
ГОЛ! 3:1!
Г. Кинда
Пас отдал
Д. Бусио
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Пулидо
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бусио
51'
42'
Желтая карточка
М. Вера
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Вера
Пас отдал
М. Уррути
4'
Желтая карточка
Д. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
3-3-4
29
3
Фонтас
8
14
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
6
Бусио
20
Шаллой
9
Пулидо
11
3-4-3
35
Марич
21
Лундквист
26
Паркер
3
22
Вера
22
Пико
27
20
Джонс
8
Родригес
37
Уррути
15
15
Эспиноза
54
54
15
Эспиноза
11
77
Расселл
77
Расселл
11
8
Родригес
7
Ласситер
7
Ласситер
8
Родригес
22
Вера
32
32
22
Вера
20
Джонс
24
Керен
24
Керен
20
Джонс
Остались в запасе
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
1
John Pulskamp
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
1
John Pulskamp
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Остались в запасе
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
0
N. Lemoine
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Канзаc Сити - Динамо Хьюстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Парк
Новости команд
Все
Канзаc Сити
Динамо Хьюстон
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
Вчера, 17:51
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
18-летний вратарь из клуба МЛС готов играть за сборную России
23 июля
1
Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+