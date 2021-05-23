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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 23 мая 2021
Динамо Хьюстон
23.05.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 8 тур
2 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
9'
М. Родригес
42'
М. Уррути
80'
Д. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
Замена
К. Рамирес
️️️️
М. Уррути
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Пико
88'
85'
Замена
Т. Бэйр
️️️️
Б. Гаспар
Желтая карточка
B. GarcÃa
82'
81'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кайседо
Пас отдал
Л. Каваллини
77'
Замена
Л. Овусу
️️️️
А. Кайо
Замена
М. Вера
️️️️
М. Родригес
73'
Замена
T. Pasher
️️️️
А. Ласситер
73'
64'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
К. Дажоме
64'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Ж. Бикел
52'
Желтая карточка
Ж. Бикел
46'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Р. Тейберт
ГОЛ! 2:0!
М. Уррути
Пас отдал
М. Родригес
42'
Желтая карточка
J. Corona
32'
Желтая карточка
Д. Джонс
22'
21'
Желтая карточка
Л. Каваллини
ГОЛ! 1:0!
М. Родригес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
20
Деррик Джонс
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
12
Evan Newton
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
3-3-1-3
35
Марич
3
26
Паркер
21
Лундквист
20
Джонс
27
22
Пико
7
Ласситер
8
Родригес
37
Уррути
15
2-3-2-3
71
Крепо
91
Браун
76
Гаспар
31
Тейберт
8
Кайо
12
Бикел
25
Кайседо
11
Дажоме
4
15
9
Каваллини
37
Уррути
21
Рамирес
21
Рамирес
37
Уррути
7
Ласситер
0
0
7
Ласситер
8
Родригес
22
Вера
22
Вера
8
Родригес
11
Дажоме
21
Рапозо
21
Рапозо
11
Дажоме
31
Тейберт
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
31
Тейберт
8
Кайо
24
Овусу
24
Овусу
8
Кайо
12
Бикел
87
Риккеттс
87
Риккеттс
12
Бикел
76
Гаспар
9
Бэйр
9
Бэйр
76
Гаспар
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Ванкувер Уайткепс
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
12
Evan Newton
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
12
Томас Хасал
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Динамо Хьюстон - Ванкувер Уайткепс
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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