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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Цинциннати
Монреаль - Цинциннати: обзор матча 22 мая 2021
Монреаль
22.05.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 8 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
56'
Д. Михайлович
70'
Ю. Локадия
86'
Г. Валлесилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Цинциннати
Желтая карточка
В. Ваньяма
89'
86'
ГОЛ! 1:2!
Г. Валлесилья
Пас отдал
Р. Матаррита
86'
Замена
Б. Васкес
️️️️
А. Крус
86'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
К. Станко
Замена
C. Bayiha
️️️️
Z. Brault Guillard
85'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Р. Киото
84'
Замена
Х. Торрес
️️️️
A. Hamdi
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Локадия
Пас отдал
G. Cameron
59'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
А. Барреаль
ГОЛ! 1:0!
Д. Михайлович
Пас отдал
Р. Киото
56'
Желтая карточка
Р. Киото
54'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
Желтая карточка
Z. Brault Guillard
43'
Желтая карточка
Д. Михайлович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
22
Зоран Бассонг
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
3-4-3
25
Диоп
4
Камачо
2
Ватерман
5
Струна
26
Лаппалайнен
2
Ваньяма
10
Михайлович
2
9
Киото
9
14
2-4-1-3
25
4
Валлесилья
22
Матаррита
8
Крус
27
Станко
5
32
Акоста
22
Барреаль
36
7
20
Бреннер
2
27
27
2
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
22
Бассонг
26
Лаппалайнен
14
99
Торрес
99
Торрес
14
9
Киото
28
Йонсен
28
Йонсен
9
Киото
27
Станко
4
4
27
Станко
22
Барреаль
9
Локадия
9
Локадия
22
Барреаль
8
Крус
9
Васкес
9
Васкес
8
Крус
Остались в запасе
Монреаль
Цинциннати
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ВР
6
Самуэль Пьетт
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Mustafa Kizza
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ВР
6
Самуэль Пьетт
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
Остались в запасе
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Монреаль - Цинциннати
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
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