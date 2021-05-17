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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус: обзор матча 17 мая 2021
Нью-Инглэнд Революшн
17.05.2021, понедельник, 01:00
США. МЛС, 7 тур
1 : 0
Завершен
Коламбус
86'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
Замена
T. McNamara
️️️️
Г. Боу
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Букса
Пас отдал
Б. Бай
86'
Желтая карточка
Д. Белл
83'
Замена
А. Букса
️️️️
А. Ингви Траустасон
83'
Желтая карточка
В. Каптум
80'
78'
Замена
A. Keita
️️️️
Артур
78'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
W. Francis
71'
Желтая карточка
W. Francis
Замена
В. Каптум
️️️️
M.
69'
Замена
Т. Бьюкенан
️️️️
T.
68'
67'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
Д. Этьенн
66'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Г. Зардес
59'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Л. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Waylon Francis
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
4-5-1
30
Тернер
8
Белл
88
Фаррелл
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
7
Боу
9
Траустасон
12
10
Хиль
13
3-4-1-2
89
Ром
3
6
Менса
25
Аффул
11
Этьенн
6
6
Артур
7
Сантуш
11
Диас
9
Зардес
14
13
6
Каптум
6
Каптум
13
12
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
12
9
Траустасон
16
Букса
16
Букса
9
Траустасон
7
Боу
26
26
7
Боу
14
12
12
14
6
Артур
47
47
6
Артур
11
Этьенн
6
Фрейзер
6
Фрейзер
11
Этьенн
11
Диас
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Диас
9
Зардес
99
99
9
Зардес
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
19
Edward Kizza
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
19
Edward Kizza
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Остались в запасе
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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