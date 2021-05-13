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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Динамо Хьюстон - Канзаc Сити: обзор матча 13 мая 2021
Динамо Хьюстон
13.05.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 6 тур
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
56'
М. Уррути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
Желтая карточка
Ф. Пико
90'
+5
81'
Замена
W. Harris
️️️️
А. Пулидо
70'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
69'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
R. Walter
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Родригес
69'
Замена
К. Рамирес
️️️️
М. Уррути
69'
ГОЛ! 1:0!
М. Уррути
Пас отдал
Д. Джонс
56'
Замена
M. Figueroa
️️️️
B. GarcÃa
46'
20'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Д. Расселл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
27
Boniek GarcÃa
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
6
Гади Кинда
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Динамо Хьюстон
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
3-4-3
35
Марич
3
21
Лундквист
26
Паркер
20
Джонс
27
22
Вера
22
Пико
8
Родригес
37
Уррути
15
3-3-5
3
Фонтас
24
Линдси
14
6
Кинда
54
6
Санчес
1
77
Расселл
9
Пулидо
6
Бусио
11
37
Уррути
21
Рамирес
21
Рамирес
37
Уррути
27
15
15
27
8
Родригес
24
Керен
24
Керен
8
Родригес
9
Пулидо
27
27
9
Пулидо
54
15
Эспиноза
15
Эспиноза
54
77
Расселл
20
Шаллой
20
Шаллой
77
Расселл
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Канзаc Сити
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
25
Кинтеро
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
19
Grayson Barber
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
25
Кинтеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
19
Grayson Barber
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Динамо Хьюстон - Канзаc Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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