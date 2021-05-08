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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Динамо Хьюстон
Даллас - Динамо Хьюстон: обзор матча 08 мая 2021
Даллас
08.05.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 5 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
42'
Ж. Обриан
34'
Ф. Пико (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Динамо Хьюстон
90'
+2
Замена
B. GarcÃa
️️️️
М. Вера
84'
Замена
Кинтеро
️️️️
М. Родригес
84'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Ф. Пико
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Обриан
84'
Желтая карточка
Б. Акоста
82'
72'
Замена
Д. Керен
️️️️
Д. Джонс
Замена
Р. Пепи
️️️️
F. Jara
66'
Замена
П. Помыкал
️️️️
F. Vargas
57'
Желтая карточка
Ж. Обриан
54'
46'
Желтая карточка
J. Corona
44'
Желтая карточка
М. Вера
44'
Желтая карточка
М. Родригес
ГОЛ! 1:1!
Ж. Обриан
Пас отдал
Б. Акоста
42'
Желтая карточка
B.
34'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Пико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
5
Bressan
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
21
Адам Лундквист
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
20
Деррик Джонс
ЦП
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
15
Joe Corona
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
3-2-1-4
1
5
15
Мартинес
24
Холлингшид
6
Тессманн
6
Акоста
77
Обриан
27
29
17
8
4-3-3
35
Марич
26
Паркер
3
15
21
Лундквист
20
Джонс
22
Вера
22
Пико
37
Уррути
8
Родригес
15
77
Обриан
17
Сили
17
Сили
77
Обриан
17
19
Помыкал
19
Помыкал
17
29
9
Пепи
9
Пепи
29
22
Пико
7
Ласситер
7
Ласситер
22
Пико
22
Вера
27
27
22
Вера
20
Джонс
24
Керен
24
Керен
20
Джонс
8
Родригес
25
Кинтеро
25
Кинтеро
8
Родригес
Остались в запасе
Даллас
Динамо Хьюстон
17
Саболч Шен
ЛВ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
26
Michael Nelson
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
17
Саболч Шен
ЛВ
99
Эма Твумаси
ПЗ
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Остались в запасе
26
Michael Nelson
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
16
Jose Bizama
ЦФ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Даллас - Динамо Хьюстон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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