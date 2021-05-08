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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Монреаль
Ванкувер Уайткепс - Монреаль: обзор матча 08 мая 2021
Ванкувер Уайткепс
08.05.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 5 тур
2 : 0
Завершен
Монреаль
57'
К. Дажоме (П)
71'
К. Дажоме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Монреаль
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
К. Дажоме
90'
+1
Желтая карточка
Л. Овусу
82'
Замена
Л. Овусу
️️️️
А. Кайо
81'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Кайседо
74'
73'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Михайлович
ГОЛ! 2:0!
К. Дажоме
Пас отдал
Д. Кайседо
71'
67'
Замена
A. Hamdi
️️️️
А. Струна
58'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Б. Йонсен
58'
Замена
E. Hurtado
️️️️
Р. Киото
58'
Замена
М. Шоньер
️️️️
C. Bayiha
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Дажоме
57'
Желтая карточка
Л. Каваллини
45'
+1
Желтая карточка
Р. Веселинович
38'
Желтая карточка
Д. Кайседо
32'
24'
Желтая карточка
Д. Михайлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
31
Расселл Тейберт
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
3-3-2-2
71
Крепо
4
Гутьеррес
4
Веселинович
2
Нервински
31
Тейберт
8
Кайо
12
Бикел
11
Дажоме
25
Кайседо
15
9
Каваллини
3-3-4
25
Диоп
4
Камачо
4
Миллер
5
Струна
14
Сейдич
2
Ваньяма
10
Михайлович
28
Йонсен
9
Киото
27
12
11
Дажоме
13
Корнелиус
13
Корнелиус
11
Дажоме
25
Кайседо
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Кайседо
8
Кайо
24
Овусу
24
Овусу
8
Кайо
5
Струна
14
14
5
Струна
28
Йонсен
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
28
Йонсен
10
Михайлович
99
Торрес
99
Торрес
10
Михайлович
27
66
Шоньер
66
Шоньер
27
9
Киото
9
9
9
Киото
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
12
Томас Хасал
ВР
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
6
Самуэль Пьетт
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Монреаль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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