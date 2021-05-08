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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
Чикаго Файр - Филадельфия Юнион: обзор матча 08 мая 2021
Чикаго Файр
08.05.2021, суббота, 20:00
США. МЛС, 5 тур
0 : 2
Завершен
Филадельфия Юнион
51'
К. Бурк
60'
Я. Глеснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
Желтая карточка
Б. Секулич
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Х. Монтейру
79'
Замена
М. Реал
️️️️
О. Мбайзо
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
W. Omsberg
71'
62'
Замена
A. Fontana
️️️️
Д. МакГлинн
61'
Замена
С. Сантос
️️️️
К. Бурк
60'
ГОЛ! 0:2!
Я. Глеснес
Пас отдал
К. Вагнер
Замена
Ч. Оффор
️️️️
E. Collier
57'
Замена
А. Медран
️️️️
L. Stojanovic
57'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
J. Bornstein
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Бурк
Пас отдал
Х. Монтейру
Желтая карточка
W. Omsberg
48'
Замена
М. Пинеда
️️️️
J. Kappelhof
46'
Желтая карточка
J. Kappelhof
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
78
Aurelien Collin
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
4-1-1-1-3
1
4
3
16
5
Кальво
2
Секулич
30
Хименес
19
Франковски
9
Берич
28
10
4-1-3-2
18
Блэйк
3
Эллиот
5
Глеснес
15
Мбайзо
27
Вагнер
18
Флеч
7
МакГлинн
11
Бедойя
35
Монтейру
7
Бурк
93
28
9
Оффор
9
Оффор
28
16
4
Эспиноса
4
Эспиноса
16
3
29
Наварро
29
Наварро
3
4
22
Пинеда
22
Пинеда
4
10
10
Медран
10
Медран
10
15
Мбайзо
2
Реал
2
Реал
15
Мбайзо
7
МакГлинн
17
17
7
МакГлинн
7
Бурк
19
Сантос
19
Сантос
7
Бурк
Остались в запасе
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
38
Alex Monis
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
АП
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
38
Alex Monis
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
78
Aurelien Collin
ЦФ
33
Куинн Салливан
АП
13
Cole Turner
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Чикаго Файр - Филадельфия Юнион
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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