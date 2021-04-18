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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Лос-Анджелес Гэлакси
Интер Майами - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 18 апреля 2021
Интер Майами
18.04.2021, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 2 тур
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
45+2'
Р. Робинсон
67'
Г. Игуаин (П)
62'
Чичарито
73'
Чичарито
81'
S. Kljestan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
J. Penn
️️️️
Р. Писарро
83'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Б. Матюиди
82'
81'
ГОЛ! 2:3!
S. Kljestan
Пас отдал
С. Ллетгет
77'
Замена
C. Dunbar
️️️️
V. Vázquez
73'
ГОЛ! 2:2!
Чичарито
Замена
F. Higuaín
️️️️
Л. Морган
72'
70'
Замена
S. Kljestan
️️️️
Джонатан
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Игуаин
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
E. Zubak
Желтая карточка
Грегоре
58'
58'
Замена
К. Харви
️️️️
A. Saldana
58'
Замена
E. Zubak
️️️️
С. Грандсир
ГОЛ! 1:0!
Р. Робинсон
Пас отдал
Г. Игуаин
45'
+2
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
40
Грегоре
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
43
Adam Saldana
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Интер Майами
4
Кристиан Макун
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
16
Joshua Penn
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Джонатан Перес
ЛВ
67
Карлос Харви
ОП
10
Эфраин Альварес
АП
70
Cameron Dunbar
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
4-1-2-1-2
77
МакКартни
18
Лирдам
14
33
Джонс
4
Фигаль
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
19
Робинсон
9
Игуаин
7
Писарро
4-2-1-3
31
Бонд
20
ДеПуй
91
4
5
Стерес
8
Ллетгет
6
Джонатан
7
Грандсир
14
Чичарито
8
43
90
Морган
2
2
90
Морган
7
Писарро
16
16
7
Писарро
8
Матюиди
13
Ульоа
13
Ульоа
8
Матюиди
8
70
70
8
6
Джонатан
16
16
6
Джонатан
43
67
Харви
67
Харви
43
7
Грандсир
11
11
7
Грандсир
Остались в запасе
Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
24
Danilo Acosta
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
10
Эфраин Альварес
АП
18
Джонатан Перес
ЛВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
Остались в запасе
24
Danilo Acosta
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
10
Эфраин Альварес
АП
18
Джонатан Перес
ЛВ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Интер Майами - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
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