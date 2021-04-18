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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 18 апреля 2021
Чикаго Файр
18.04.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 2
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
5'
Р. Берич
11'
L. Stojanovic
14'
А. Букса
27'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+6
Красная карточка
Д. Джонс
83'
Замена
В. Каптум
️️️️
T. McNamara
Желтая карточка
J. Kappelhof
79'
Замена
М. Анхель Наварро
️️️️
Ч. Оффор
76'
Замена
И. Алиседа
️️️️
L. Stojanovic
65'
61'
Замена
T.
️️️️
Т. Бьюкенан
27'
ГОЛ! 2:2!
Г. Боу
Пас отдал
Т. Бьюкенан
14'
ГОЛ! 2:1!
А. Букса
Пас отдал
К. Хиль
ГОЛ! 2:0!
L. Stojanovic
Пас отдал
Р. Берич
11'
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Б. Секулич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
L. Stojanovic
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-1-2-1-3
1
4
5
Кальво
3
2
Секулич
10
Медран
30
Хименес
19
Франковски
9
Берич
9
Оффор
10
4-4-2
30
Тернер
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
8
Полстер
17
Бьюкенан
7
Боу
10
Хиль
16
Букса
26
9
Оффор
29
Наварро
29
Наварро
9
Оффор
10
31
Алиседа
31
Алиседа
10
26
6
Каптум
6
Каптум
26
17
Бьюкенан
12
12
17
Бьюкенан
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
11
Брайан Гутьеррес
АП
4
Джон Эспиноса
ПЗ
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
11
Брайан Гутьеррес
АП
4
Джон Эспиноса
ПЗ
37
Javier Casas
ЦФ
36
Andre Reynolds
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦП
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
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