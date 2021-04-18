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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Цинциннати
Нэшвилл - Цинциннати: обзор матча 18 апреля 2021
Нэшвилл
18.04.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 2
Завершен
Цинциннати
20'
Й. Кадис
64'
Р. Леаль
8'
Л. Акоста
12'
Бреннер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Цинциннати
90'
+3
Замена
H. Medunjanin
️️️️
K. Mokotjo
82'
Замена
А. Крус
️️️️
А. Барреаль
77'
Желтая карточка
К. Станко
Желтая карточка
А. Джонстон
66'
ГОЛ! 2:2!
Р. Леаль
64'
61'
Замена
К. Станко
️️️️
Y. Kubo
Замена
H. Bwana
️️️️
А. Мьюил
60'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Й. Кадис
60'
38'
Желтая карточка
K. Mokotjo
ГОЛ! 1:2!
Й. Кадис
Пас отдал
Р. Леаль
20'
Желтая карточка
А. Мьюил
18'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Бреннер
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Акоста
Пас отдал
Р. Матаррита
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
Цинциннати
55
Коди Кроппер
ВР
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-5-1
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
13
МакКарти
20
Годой
19
Мьюил
10
Мухтар
11
Леаль
29
Кадис
3-2-1-3
22
Тытонь
22
Матаррита
4
Хагглунд
24
Петтерссон
32
Акоста
12
22
Барреаль
36
7
20
Бреннер
29
Кадис
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Кадис
19
Мьюил
70
70
19
Мьюил
12
4
4
12
22
Барреаль
8
Крус
8
Крус
22
Барреаль
7
27
Станко
27
Станко
7
Остались в запасе
Нэшвилл
Цинциннати
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
27
Tah Anunga
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Остались в запасе
19
Edgar Castillo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
55
Коди Кроппер
ВР
9
Юрген Локадия
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Нэшвилл - Цинциннати
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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