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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Манчестер Юнайтед
Сандерленд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 02 мая 2010
Сандерленд
02.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
Нани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Манчестер Юнайтед
+3
Замена
О. Харгривз
️️️️
Нани
Замена
Р. Фердинанд
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
С. Мальбранк
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
М. Кэррик
️️️️
Д. Бербатов
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Желтая карточка
У. Руни
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
Л. Каттермол
️️️️
Д. Мейлер
Травма
Д. Мейлер
ГОЛ! 0:1!
Нани
Пас отдал
Д. Флетчер
Замена
М. Килгаллон
️️️️
Д. Менса
18'
Травма
Д. Менса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
10
Стид Мальбранк
ЛП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
27
Лорик Цана
(К)
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
17
Нани
ЛВ
22
Пол Скоулз
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
20
Оуэн Харгривз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
4-4-2
1
Гордон
15
Ричардсон
6
Тернер
26
Менса
27
Бардсли
10
Мальбранк
7
Мейлер
27
Цана
14
Хендерсон
10
Бент
22
Кэмпбелл
4-3-1-2
1
ван дер Сар
16
О'Ши
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
22
Скоулз
24
Флетчер
11
Гиггз
17
Нани
10
Бербатов
32
Руни
26
Менса
6
Килгаллон
6
Килгаллон
26
Менса
7
Мейлер
6
Каттермол
6
Каттермол
7
Мейлер
14
Хендерсон
9
Джонс
9
Джонс
14
Хендерсон
17
Нани
20
Харгривз
20
Харгривз
17
Нани
24
Флетчер
5
Фердинанд
5
Фердинанд
24
Флетчер
10
Бербатов
16
Кэррик
16
Кэррик
10
Бербатов
Остались в запасе
Сандерленд
Манчестер Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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