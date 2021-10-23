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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - СКА-1938
Гомель - СКА-1938: обзор матча 23 октября 2021
Гомель
23.10.2021, суббота, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
4 : 0
Завершен
СКА-1938
14'
Б. Мишенко
44'
А. Соловей
52'
Б. Мишенко
87'
Д. Гомза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гомель - СКА-1938
Замена
A. Vaskov
️️️️
Д. Левицкий
88'
ГОЛ! 4:0!
Д. Гомза
Пас отдал
Д. Левицкий
87'
Замена
И. Заяц
️️️️
Д. Бородин
76'
71'
Замена
️️️️
А. Булычев
Замена
Д. Гомза
️️️️
Б. Мишенко
66'
63'
Замена
А. Лаврик
️️️️
А. Свирепа
57'
Замена
V. Bakonin
️️️️
А. Макавчик
ГОЛ! 3:0!
Б. Мишенко
Пас отдал
А. Соловей
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Соловей
44'
38'
Желтая карточка
А. Булычев
ГОЛ! 1:0!
Б. Мишенко
Пас отдал
Д. Бородин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
8
Юрий Пантя
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
27
Александр Васильев
ЦП
56
Руслан Юденков
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
14
Julius Ofori
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
27
Александр Булычев
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Гомель
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
87
Олег Ковалев
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
2-3-5
8
Пантя
7
Мишенко
8
Костров
9
Бородин
27
Васильев
9
Батищев
22
Иваненко
11
Левицкий
31
Соловей
30
Побудей
2-2-5
5
Мирошников
3
Сокол
14
7
Свирепа
10
Папарига
1
Макавчик
14
Лукашевич
2
Рылач
45
Абдихоликов
7
Мишенко
27
Гомза
27
Гомза
7
Мишенко
11
Левицкий
0
0
11
Левицкий
9
Бородин
16
Заяц
16
Заяц
9
Бородин
7
Свирепа
55
Лаврик
55
Лаврик
7
Свирепа
1
Макавчик
13
13
1
Макавчик
Остались в запасе
Гомель
СКА-1938
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
7
Раймонд Адеола
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
Остались в запасе
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Гомель - СКА-1938
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
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