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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Витебск
СКА-1938 - Витебск: обзор матча 26 сентября 2021
СКА-1938
26.09.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Витебск
42'
Ш. Убайдуллаев
90+1'
Р. Папарига
16'
А. Ксенофонтов
64'
А. Ксенофонтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Витебск
90'
+3
Желтая карточка
Р. Лисовский
ГОЛ! 2:2!
Р. Папарига
90'
+1
87'
Замена
В. Глинский
️️️️
Г. Рассадкин
78'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Ксенофонтов
Замена
М. Омельянчук
️️️️
А. Булычев
73'
70'
Замена
М. Киемидинов
️️️️
А. Матвеенко
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Ксенофонтов
58'
Желтая карточка
А. Скитов
Замена
А. Рылач
️️️️
J. Ofori
46'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Убайдуллаев
42'
27'
Желтая карточка
Р. Теверов
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Ксенофонтов
Пас отдал
Р. Теверов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
14
Julius Ofori
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
Витебск
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
31
Масрур Киемидинов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
1-3-5
5
Мирошников
55
Гирс
14
6
2
10
Убайдуллаев
45
Абдихоликов
27
Булычев
14
Лукашевич
2-3-5
4
Скитов
6
Сезар
0
20
Краснов
80
Ксенофонтов
5
Лебедев
9
Теверов
88
Рассадкин
11
Матвеенко
2
Шемрук
27
Булычев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
27
Булычев
14
2
Рылач
2
Рылач
14
11
Матвеенко
31
Киемидинов
31
Киемидинов
11
Матвеенко
88
Рассадкин
6
Глинский
6
Глинский
88
Рассадкин
80
Ксенофонтов
8
Ермакович
8
Ермакович
80
Ксенофонтов
Остались в запасе
СКА-1938
Витебск
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
20
Максим Ковальчук
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Остались в запасе
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча СКА-1938 - Витебск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
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