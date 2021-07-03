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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Ислочь
СКА-1938 - Ислочь: обзор матча 03 июля 2021
СКА-1938
03.07.2021, суббота, 18:45
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
22'
Д. Мирошников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Ислочь
Замена
В. Совпель
️️️️
Р. Папарига
86'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Д. Гирс
86'
78'
Замена
В. Пигас
️️️️
D. Nekrashevich
57'
Замена
В. Морозов
️️️️
М. Мякиш
55'
Замена
F. Godwin Mbeke
️️️️
А. Ковалев
26'
Желтая карточка
М. Мякиш
Замена
Р. Папарига
️️️️
A. Vasilyev
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирошников
Пас отдал
В. Васильев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
30
Михаил Башилов
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Ислочь
30
Boris Pankratov
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
СКА-1938
33
Константин Малицкий
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Evgeni Prokopchik
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
4-3-1-2
16
Садовский
30
Башилов
3
Сокол
55
Лаврик
5
Мирошников
6
55
Гирс
7
Свирепа
47
Васильев
99
Юдчиц
22
3-1-2-3-1
30
3
Глущенков
3
Зинович
6
Мякиш
10
Лисакович
28
Юсов
91
Патоцкий
17
Ковалев
7
Козыренко
11
Гуренко
37
22
10
Папарига
10
Папарига
22
55
Гирс
18
Омельянчук
18
Омельянчук
55
Гирс
Папарига
77
Совпель
77
Совпель
Папарига
37
32
Пигас
32
Пигас
37
17
Ковалев
0
0
17
Ковалев
6
Мякиш
9
Морозов
9
Морозов
6
Мякиш
Остались в запасе
СКА-1938
Ислочь
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Evgeni Prokopchik
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
33
Андрей Синенко
ВР
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
14
Evgeni Prokopchik
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
Остались в запасе
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
33
Андрей Синенко
ВР
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
7
Николай Иванов
ЦП
8
Александр Гуз
ОП
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча СКА-1938 - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
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