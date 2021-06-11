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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Гомель
СКА-1938 - Гомель: обзор матча 11 июня 2021
СКА-1938
11.06.2021, пятница, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Гомель
45+3'
A. Musahagian
54'
Д. Гирс
83'
A. Vasilyev
7'
В. Побудей
33'
А. Соловей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Гомель
88'
Замена
Д. Гомза
️️️️
Р. Юденков
ГОЛ! 3:2!
A. Vasilyev
83'
Замена
А. Рылач
️️️️
Е. Юдчиц
67'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
В. Васильев
67'
64'
Замена
A. Vaskov
️️️️
П. Чикида
ГОЛ! 2:2!
Д. Гирс
Пас отдал
В. Васильев
54'
ГОЛ! 1:2!
A. Musahagian
Пас отдал
В. Васильев
45'
+3
38'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
П. Пашевич
33'
ГОЛ! 0:2!
А. Соловей
Пас отдал
А. Батищев
27'
Красная карточка
L. Sajcic
Замена
A. Vasilyev
️️️️
R. Yussif
25'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Побудей
Пас отдал
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
0
R. Yussif
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Гомель
22
Евгений Иваненко
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
27
Александр Васильев
ЦП
31
Андрей Соловей
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
0
L. Sajcic
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
СКА-1938
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
8
Игорь Костров
ЦП
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
4-3-1-2
16
Садовский
3
Сокол
55
Лаврик
30
Башилов
5
Мирошников
6
55
Гирс
7
Свирепа
47
Васильев
99
Юдчиц
0
4-1-1-1-3
22
Иваненко
27
Чикида
56
Юденков
12
Иванов
14
Пашевич
9
Батищев
27
Васильев
30
Побудей
0
11
Левицкий
31
Соловей
47
Васильев
18
Омельянчук
18
Омельянчук
47
Васильев
99
Юдчиц
2
Рылач
2
Рылач
99
Юдчиц
0
22
22
0
14
Пашевич
18
Некрасов
18
Некрасов
14
Пашевич
56
Юденков
27
Гомза
27
Гомза
56
Юденков
27
Чикида
0
0
27
Чикида
Остались в запасе
СКА-1938
Гомель
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
Остались в запасе
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
87
Олег Ковалев
ВР
8
Юрий Пантя
ЦЗ
8
Игорь Костров
ЦП
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча СКА-1938 - Гомель
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
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