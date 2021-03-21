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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Шеффилд Юнайтед
Челси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 21 марта 2021
Челси
21.03.2021, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
24'
О. Норвуд (АГ)
90+2'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Б. Чилвел
90'
+2
90'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. Богль
Замена
Н. Канте
️️️️
К. Пулишич
83'
79'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Норвуд
75'
Замена
О. Бурк
️️️️
О. МакБарни
Замена
К. Хаверц
️️️️
Б. Гилмор
72'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Хадсон-Одои
72'
Замена
С. Аспиликуэта
️️️️
А. Кристенсен
63'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
О. Жиру
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Норвуд
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
22
Хаким Зиеш
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Менди
33
Чилвел
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
6
Гилмор
11
Пулишич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
9
Жиру
4-4-2
32
Рэмсдейл
2
Богль
32
Балдок
19
Ягиелка
3
Стивенс
13
Флек
10
Норвуд
6
Ландстрем
23
Осборн
9
МакБарни
17
МакГолдрик
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
6
Гилмор
29
Хаверц
29
Хаверц
6
Гилмор
9
Жиру
24
Джеймс
24
Джеймс
9
Жиру
9
МакБарни
7
Бурк
7
Бурк
9
МакБарни
10
Норвуд
10
Брюстер
10
Брюстер
10
Норвуд
2
Богль
11
Муссе
11
Муссе
2
Богль
Остались в запасе
Челси
Шеффилд Юнайтед
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
22
Кин Брайан
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
22
Кин Брайан
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Челси - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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