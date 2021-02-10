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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ним - Ницца
Ним - Ницца: обзор матча 10 февраля 2021
Ним
10.02.2021, среда, 19:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Ницца
36'
Х. Дулевич
13'
Р. Лопеш
29'
Р. Лопеш
82'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ним - Ницца
84'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Р. Лопеш
82'
ГОЛ! 1:3!
П. Лис-Мелу
71'
Замена
А. Камара
️️️️
А. Труй
62'
Замена
М. Маолида
️️️️
А. Гуири
62'
Замена
Ж. Тодибо
️️️️
В. Салиба
ГОЛ! 1:2!
Х. Дулевич
Пас отдал
П. Бюрнер
36'
Замена
К. Ариби
️️️️
Л. Буаде
34'
29'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лопеш
Пас отдал
А. Гуири
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
16
Амджад Назих
ВР
5
Кельян Гессум
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Харис Дулевич
ЛП
70
Маттео Ахлинви
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
45
Яссин Бенрау
АП
14
Марко Маджуга
ПВ
77
Нассим Шадли
ПВ
13
Карим Ариби
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
4-1-4-1
16
Назих
29
Пакье
5
Гессум
55
Уэда
13
Бюрнер
70
Ахлинви
17
Дулевич
17
Элиассон
11
Фомба
18
Буаде
26
Ру
4-1-2-2-1
44
Бенитес
34
Н'Соки
2
Салиба
3
Пельмар
3
Бамбу
14
Шнейдерлен
22
Труй
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
14
Ндой
9
Гуири
18
Буаде
13
Ариби
13
Ариби
18
Буаде
22
Труй
11
Камара
11
Камара
22
Труй
9
Лопеш
19
Тюрам
19
Тюрам
9
Лопеш
9
Гуири
9
Маолида
9
Маолида
9
Гуири
2
Салиба
20
Тодибо
20
Тодибо
2
Салиба
Остались в запасе
Ним
Ницца
14
Марко Маджуга
ПВ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
45
Яссин Бенрау
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Баптист Рейне
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Жером Арпинон
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
14
Марко Маджуга
ПВ
3
Флориан Мигель
ЛЗ
45
Яссин Бенрау
АП
77
Нассим Шадли
ПВ
30
Баптист Рейне
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Остались в запасе
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Ним - Ницца
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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