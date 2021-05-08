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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Вадуц
Лугано - Вадуц: обзор матча 08 мая 2021
Лугано
08.05.2021, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 33 тур
0 : 2
Завершен
Вадуц
16'
Т. Чичек
80'
Ж. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Вадуц
90'
+4
Замена
F. Rahimi
️️️️
Y. Schmid
Замена
М. Осс
️️️️
Р. Циглер
86'
80'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Шмид
80'
Замена
Y. Gomes
️️️️
М. Ди Джусто
Замена
К. Лунгойи
️️️️
Д. Саббатини
75'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
75'
70'
Замена
B. Prokopic
️️️️
Т. Чичек
70'
Замена
Д. Джокич
️️️️
С. Гассер
Желтая карточка
A. Gerndt
64'
46'
Замена
L. Obexer
️️️️
N. Hug
25'
Желтая карточка
С. Гассер
Желтая карточка
J. Ardaiz
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чичек
Пас отдал
N. Hug
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Alexander Gerndt
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Тунахан Чичек
АП
25
Yannick Schmid
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
0
F. Rahimi
ЦФ
35
Yago Gomes
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
0
B. Prokopic
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
3-5-1-1
33
14
Лаванчи
3
Циглер
5
Дапрела
14
Саббатини
4
Ловрич
6
10
Кустодио
19
3
Герреро
9
4-1-2-3
1
Бюхель
20
Дорн
6
Симани
24
Гассер
2
Шмид
14
Гаич
11
Ди Джусто
10
Чичек
22
0
25
3
Циглер
25
Осс
25
Осс
3
Циглер
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
14
Саббатини
11
Лунгойи
11
Лунгойи
14
Саббатини
25
0
0
25
11
Ди Джусто
35
35
11
Ди Джусто
22
21
21
22
10
Чичек
0
0
10
Чичек
24
Гассер
19
Джокич
19
Джокич
24
Гассер
Остались в запасе
Лугано
Вадуц
11
Asumah Abubakar
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
Остались в запасе
11
Asumah Abubakar
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ВР
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Джорджо Контини
Статистика матча Лугано - Вадуц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
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