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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 21 апреля 2021
Лугано
21.04.2021, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
2'
Н. Лаванчи
72'
J. Ardaiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Герреро
81'
Замена
A. Gerndt
️️️️
Д. Саббатини
81'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
76'
74'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Э. Йуан
74'
Замена
К. Дуа
️️️️
T. Staubli
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
73'
Замена
M. Čovilo
️️️️
М. Боттани
73'
Желтая карточка
J. Ardaiz
72'
ГОЛ! 2:0!
J. Ardaiz
72'
Желтая карточка
М. Боттани
71'
53'
Желтая карточка
N. Luchinger
Желтая карточка
Д. Саббатини
52'
46'
Замена
В. Руис
️️️️
Б. Фазлийи
46'
Замена
М. Мухайм
️️️️
Б. Бабич
46'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
M. Nuhu
Желтая карточка
M. Maric
22'
17'
Желтая карточка
Л. Гертлер
ГОЛ! 1:0!
Н. Лаванчи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
15
Евклидес Кабраль
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
26
Tim Staubli
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
23
Бетим Фазлийи
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3
M. Nuhu
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Лугано
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
4-3-1-2
58
Осигве
14
Лаванчи
5
Кечкеш
3
Циглер
5
4
Ловрич
10
Кустодио
14
Саббатини
3
Герреро
10
Боттани
11
1-4-5
1
Зиги
15
Кабраль
26
16
Гертлер
23
Фазлийи
4
Стильхарт
27
Бабич
27
Йуан
0
3
20
Адаму
10
Боттани
6
6
10
Боттани
3
Герреро
7
Факкинетти
7
Факкинетти
3
Герреро
14
Саббатини
19
19
14
Саббатини
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
26
9
Дуа
9
Дуа
26
27
Бабич
28
Мухайм
28
Мухайм
27
Бабич
3
20
Стержиу
20
Стержиу
3
27
Йуан
21
Гуйемено
21
Гуйемено
27
Йуан
23
Фазлийи
30
Руис
30
Руис
23
Фазлийи
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
Остались в запасе
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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