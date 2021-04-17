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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Цюрих
Сьон - Цюрих: обзор матча 17 апреля 2021
Сьон
17.04.2021, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 29 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
41'
Г. Оаро
14'
Т. Айегун
85'
Ф. Рохнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Цюрих
85'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Рохнер
Пас отдал
Б. Омераджич
Замена
Ж. Бамерт
️️️️
Л. Тупта
84'
83'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ф. Алити
82'
Желтая карточка
С. Сейлер
Желтая карточка
D. Iapichino
79'
Желтая карточка
L. Lacroix
79'
Замена
А. Гргич
️️️️
G. Christian Zock Abep
75'
74'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Маркезано
74'
Замена
С. Сейлер
️️️️
Т. Домджони
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
73'
Замена
J. Khasa
️️️️
Г. Оаро
71'
64'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
А. Сесай
60'
Желтая карточка
А. Сесай
Желтая карточка
М. Тосетти
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
Пас отдал
D. Iapichino
41'
14'
ГОЛ! 0:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Кололли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
20
Усман Думбия
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
15
Тосин Айегун
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
4
Silvan Wallner
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
1-2-1-5
18
Фикеншер
19
23
Тосетти
34
Ндойе
29
Тупта
6
11
Карлен
99
Оаро
8
4
3-2-4-1
25
Брехнер
5
Натан
5
Алити
4
Омераджич
71
Криэциу
20
Думбия
19
Маркезано
8
Домджони
15
Айегун
10
Кололли
9
Сесай
99
Оаро
29
29
99
Оаро
29
Тупта
19
Бамерт
19
Бамерт
29
Тупта
6
8
Гргич
8
Гргич
6
8
Домджони
8
Сейлер
8
Сейлер
8
Домджони
5
Алити
29
Гнонто
29
Гнонто
5
Алити
9
Сесай
27
Рохнер
27
Рохнер
9
Сесай
19
Маркезано
9
Крамер
9
Крамер
19
Маркезано
Остались в запасе
Сьон
Цюрих
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Остались в запасе
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Сьон - Цюрих
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
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31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
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