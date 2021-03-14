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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Лугано
Вадуц - Лугано: обзор матча 14 марта 2021
Вадуц
14.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Лугано
3'
J. Ardaiz
24'
J. Ardaiz
69'
M. Maric
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Лугано
Желтая карточка
E. Ibrisimovic
77'
77'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Боттани
77'
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
Замена
Y. Gomes
️️️️
G. Luchinger
75'
Замена
N. Hug
️️️️
L. Obexer
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
M. Maric
Пас отдал
Р. Циглер
68'
Замена
A. Gerndt
️️️️
J. Ardaiz
Желтая карточка
Т. Чичек
67'
Замена
Т. Чичек
️️️️
F. Rahimi
65'
Замена
E. Ibrisimovic
️️️️
Д. Джокич
65'
Замена
M. Coulibaly
️️️️
С. Гассер
46'
26'
Желтая карточка
А. Кечкеш
24'
ГОЛ! 0:2!
J. Ardaiz
Пас отдал
Н. Лаванчи
3'
ГОЛ! 0:1!
J. Ardaiz
Пас отдал
А. Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
1
Бенджамин Бюхель
ВР
6
Денис Симани
ЦЗ
2
Жоэль Шмид
ЦЗ
24
Седрик Гассер
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
0
F. Rahimi
ЦФ
0
G. Luchinger
ЦФ
21
Linus Obexer
ЦФ
19
Деян Джокич
ЦФ
Главный тренер
Джорджо Контини
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Вадуц
12
Юстин Оспельт
ВР
10
Тунахан Чичек
АП
35
Yago Gomes
ЦФ
9
Мануэль Суттер
ЦФ
37
Elvin Ibrisimovic
ЦФ
0
M. Coulibaly
ЦФ
22
Nico Hug
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
4-1-1-4
1
Бюхель
6
Симани
2
Шмид
24
Гассер
20
Дорн
14
Гаич
11
Ди Джусто
0
19
Джокич
21
0
4-2-1-3
33
14
Лаванчи
3
Циглер
5
5
Кечкеш
4
Ловрич
10
Кустодио
3
Герреро
10
Боттани
11
9
0
35
35
0
19
Джокич
37
37
19
Джокич
0
10
Чичек
10
Чичек
0
24
Гассер
0
0
24
Гассер
21
22
22
21
10
Боттани
28
Мачек
28
Мачек
10
Боттани
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
9
19
19
9
Остались в запасе
Вадуц
Лугано
9
Мануэль Суттер
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Главный тренер
Джорджо Контини
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
9
Мануэль Суттер
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
25
Марцис Осс
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
Главный тренер
Джорджо Контини
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Вадуц - Лугано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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