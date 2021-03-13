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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Лозанна-Спорт
Цюрих - Лозанна-Спорт: обзор матча 13 марта 2021
Цюрих
13.03.2021, суббота, 20:15
Швейцария. Суперлига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
12'
Б. Крамер
66'
Э. Гессан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лозанна-Спорт
Замена
️️️️
А. Маркезано
79'
66'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гессан
Пас отдал
Д. Болинжи
Замена
В. Гнонто
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
61'
Замена
Б. Кололли
️️️️
А. Сесай
61'
56'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Барес
46'
Замена
M. Tsoungui
️️️️
Т. Сузуки
43'
Желтая карточка
Э. Гессан
40'
Желтая карточка
Д. Болинжи
Желтая карточка
Б. Крамер
38'
27'
Желтая карточка
Г. Барес
ГОЛ! 1:0!
Б. Крамер
Пас отдал
А. Маркезано
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
20
Усман Думбия
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
Лозанна-Спорт
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
3-2-2-3
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
71
Криэциу
20
Думбия
8
Домджони
19
Маркезано
9
Крамер
9
Сесай
17
2-1-4-3
1
Мори
4
Йенц
20
Лосли
15
Барес
28
Бораниясевич
7
Кукурузович
21
Пуэртас
25
Сузуки
19
Болинжи
13
29
Гессан
29
Гнонто
29
Гнонто
27
27
9
Сесай
10
Кололли
10
Кололли
9
Сесай
25
Сузуки
15
15
25
Сузуки
15
Барес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Барес
Остались в запасе
Цюрих
Лозанна-Спорт
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
1
Thomas Castella
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
4
Silvan Wallner
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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