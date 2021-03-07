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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Сьон
Лозанна-Спорт - Сьон: обзор матча 07 марта 2021
Лозанна-Спорт
07.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Сьон
19'
С. Кукурузович (П)
6'
Балтасар
50'
Балтасар
71'
Б. Ндойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Сьон
Замена
П. Бразау
️️️️
Х. Маю
81'
Желтая карточка
М. Йенц
80'
Желтая карточка
M. Tsoungui
77'
76'
Замена
Л. Тупта
️️️️
J. Khasa
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Барес
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
Б. Ндойе
Пас отдал
А. Гргич
69'
Желтая карточка
I. Martić
67'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Карлен
Замена
Э. Гессан
️️️️
Д. Болинжи
60'
Замена
M. Tsoungui
️️️️
Т. Сузуки
60'
50'
ГОЛ! 1:2!
Балтасар
Желтая карточка
Х. Маю
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Кукурузович
19'
18'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
6'
ГОЛ! 0:1!
Балтасар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
52
Весли
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
23
Маттео Тосетти
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
33
Noah Lovisa
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
2-1-5-2
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
15
Барес
25
Сузуки
7
Кукурузович
21
Пуэртас
14
Маю
28
Бораниясевич
19
Болинжи
13
3-4-3
18
Фикеншер
52
Весли
5
19
Бамерт
20
Ди
8
Гргич
34
Ндойе
8
Балтасар
11
Карлен
77
29
14
Маю
20
Бразау
20
Бразау
14
Маю
25
Сузуки
15
15
25
Сузуки
15
Барес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Барес
19
Болинжи
29
Гессан
29
Гессан
19
Болинжи
29
29
Тупта
29
Тупта
29
11
Карлен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
11
Карлен
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Сьон
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
33
Noah Lovisa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
Остались в запасе
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
27
Ivan Martić
ЦФ
33
Noah Lovisa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Маттео Тосетти
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лозанна-Спорт - Сьон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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Серветт
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
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- : -
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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